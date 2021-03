Vacina chega para idosos de 71, 72 e 73 anos; confira as doses aplicadas em Sete Lagoas

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas inicia uma nova fase nos dia 27 de março. Desta vez a primeira dose do imunizante abrange os idosos com idade de 71 e 72 e 73 anos, neste sábado (27)

A Prefeitura de Sete Lagoas continua evoluindo no calendário de vacinação de idosos contra a Covid-19. Agora, são quatro pontos de imunização que também estarão abertos neste sábado, 27 de março. Desta vez, o público alvo serão as pessoas com 71, 72 e 73 anos. A vacinação será de 9h às 16h no ginásio Dr. Márcio Paulino (praça da feirinha) e nos estacionamentos do Shopping Sete Lagoas (entrada da C&A), da Faculdade Santo Agostinho (rua Atenas, 237, Jardim Europa) e da Faculdade Ciências da Vida (av. Prefeito Alberto Moura, 12.632, Indústrias).

Nos estacionamentos do shopping e das faculdades a vacinação ocorre preferencialmente em sistema drive-thru, mas idosos a pé também serão vacinados. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa). Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Vacinômetro

Um novo saldo da vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas, foi divulgado na manhã desta sexta-feira (26). Contabilizados até quinta-feira (25), o município tem registradas 15.343 pessoas vacinadas, sendo 9.215 idosos e 6.128 profissionais da área da Saúde na primeira dose e, 1.936 idosos já na segunda dose, assim como 3.790 profissionais da saúde.

Todo o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde segue determinações no Plano Nacional de Imunizações do Governo Federal. Na primeira etapa o público alvo foi formado por profissionais, que atuam na área de saúde e ainda idosos e funcionários que estão em asilos.

PRAZO ENTRE DOSES

O Ministério da Saúde está distribuindo vacinas de dois fabricantes autorizados pela Anvisa. Os imunizantes têm prazos distintos de aplicação entre a primeira dose e o reforço. O da CoronaVac, produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa SinoVac, exige um prazo de 15 a 28 dias. Já o desenvolvido pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem prazo de três meses.

