Vereador Júnior Sousa acompanha obra de expansão da ala de hemodiálise

Fazendo uso de sua atribuição como fiscalizador, o Vereador Júnior Sousa acompanhou, juntamente com o Deputado Estadual Douglas Melo, a obra de expansão da ala de hemodiálise do Hospital Nossa Senhora das Graças. Através de emenda parlamentar de 1,4 milhões do deputado, a população poderá contar com mais vagas para o tratamento.

Além disso, Júnior continua acompanhando e conversando com autoridades da saúde sobre a situação da pandemia. “As notícias infelizmente não são boas, mas trabalho diariamente nas redes sociais com ações de conscientização e orientação quanto às determinações vidas, tanto pelo executivo como também do governo do estado”, disse o vereador.

Júnior Sousa continua com o trabalho de fiscalização e acompanhamento dos profissionais da saúde nos ESF’s (Estratégia de Saúde da Família). “Quero registrar meu respeito e consideração a esses profissionais que têm se dedicado incansavelmente para atender a população no momento em que vivemos”, finalizou Júnior.

Aproveitando a oportunidade, ele visitou o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Unidade Monte Carlo, e identificou a necessidade de limpeza/capina do espaço, a demanda foi solicitada de imediato.

Durante a semana, Sousa também acompanhou as obras no bairro Padre Teodoro, onde por diversas vezes solicitou ao executivo que solucione o problema daquela região. Na tarde desta sexta-feira, 26, o vereador irá visitar os pontos de vacinação para acompanhar o trabalho dos profissionais voluntários.

Assessoria de Comunicação do Vereador Júnior Sousa