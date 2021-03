Sete Lagoas vai ampliar vacinação contra a Covid-19 nos próximos dias

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – deu início nesta terça-feira, 23, à imunização de idosos de 76 e 77 anos contra a Covid-19, depois de ter aplicado a segunda dose da vacina, na última segunda-feira, aos idosos e profissionais de saúde que tomaram a primeira dose até o dia 7 de março.

A primeira dose aos idosos de 76 e 77 anos segue nesta quarta-feira, 24, em três locais: no Ginásio Dr. Márcio Paulino, no centro, e nos estacionamentos do Unifemm e da Faculdade Santo Agostinho, de 08h30 às 17h. E nesta quinta-feira, dia 25, receberão a 1ª dose os idosos de 75 anos, nos mesmos locais e horários. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa). Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Mudança de estratégia

Durante a vacinação, na manhã desta terça, o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, anunciou que, em breve, a aplicação das doses será ampliada no município. “O Governo Federal mudou a estratégia diante da capacidade de produção apresentada pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz. Já existe uma certa segurança na entrega das vacinas. A carga que vinha dividida para primeira dose e segunda dose, agora vai ser usada integralmente para a primeira dose, permitindo que um grupo maior seja vacinado e, posteriormente, com 30 dias (e não mais 15 dias), seja aplicada a segunda dose”, esclarece.

O secretário espera agora mais uma remessa de doses para Sete Lagoas na próxima sexta-feira, 26, quando será possível vacinar até nove mil pessoas esta semana. “Antes disso, na quinta, já abriremos a vacinação para idosos de 75 anos e, chegando a nova carga na sexta, poderemos ampliar inclusive para sábado e domingo, com vacinação contínua, de acordo com o aporte que nos for fornecido”, completa o secretário.

Esperança

Quem tomou a primeira dose da vacina hoje foi Dona Guilhermina, de 77 anos, levada por sua filha Fernanda. “É uma sensação de alívio e gratidão por estar imunizada, ainda não 100% porque foi só a primeira dose, mas com um pouco de esperança, pois está chegando a solução que é a vacina. Fiquei muito orgulhosa. Chegamos às 06h da manhã para sermos as primeiras e já tinha umas 15 pessoas na frente. Mas assim que deu 08h15, fomos super bem atendidas pelas equipes. Vi muita organização e carinho com os idosos”, disse Fernanda Nogueira.

Sua mãe, dona Guilhermina Nogueira, nascida em Portugal, comemorou. “Espero que seja muito importante, pois vou poder voltar à minha terra natal. Há dois anos não vou lá. Quando melhorar, vou poder voar de novo”, comentou. Até esta segunda-feira, 22, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 12.256 pessoas, o que corresponde a 5% da população. A segunda dose já foi aplicada em 5.692 pessoas.