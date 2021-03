Secretário de Saúde espera vacinar cerca de 10 mil pessoas por semana

Sete Lagoas aguarda uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 para a próxima sexta-feira (26). Com o novo aporte o secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta, espera vacinar aproximadamente dez mil pessoas a cada sete dias nas próximas semanas. Com o estoque atual de imunizantes a expectativa é que outras dez mil pessoas recebam a primeira dose ainda nesta semana. A afirmativa foi passada aos vereadores durante reunião da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, nesta terça-feira (23).

O vereador Gilson Liboreiro (SD) foi quem conduziu os trabalhos ao lado de Janderson Avelar (MDB) e Eraldo da Saúde (Patri) membros da Comissão. Vários assuntos relacionados à pandemia também estiveram na pauta. Questionado sobre o tratamento precoce o gestor voltou a falar que não há comprovação sobre a eficácia. “Se você pega números de cidades que divulgam como de sucesso em tratamento precoce quando vai analisar dados não há uma resposta satisfatória”.

Vários questionamentos foram colocados pelos parlamentares. Janderson pediu para avaliar a possibilidade de colocar um assistente social nas unidades de pronto atendimento para ajudar nas informações. Junior Sousa (MDB) voltou a pedir conscientização da população e cobrou uma preocupação com relação ao transporte público. “O ônibus cheio pode ser foco grande de contágio”, pontuou. Eraldo pediu informações sobre o acompanhamento feito nos casos suspeitos notificados pelo município.

Os problemas divulgados pela mídia que acontecem em todo o Brasil também são registrados em Sete Lagoas. O presidente da sessão, Gilson Liboreiro perguntou sobre a possibilidade de faltar oxigênio e se a gestão pensa em um lockdown mais efetivo. “Estamos trabalhando na estruturação de oxigênio, mas existe risco, sim. Fornecedores estão dificuldades na entrega do produto”, divulgou o secretário.

Sobre a possibilidade de um novo ou mais extenso fechamento da cidade, Flávio Pimenta avaliou que depende de um contexto mais abrangente. “A análise vai ser feia, não temos respostas das medidas que foram adotadas. A Onda roxa é determinada pelo Estado, não serviria apenas a resposta de um polo, como Sete Lagoas. Cada região busca melhorar seus índices. Podemos ser mais restritivos, mas depende de uma análise ampla não só de Sete Lagoas”, ponderou.

Diante da complexidade do tema novas sessões devem acontecer para novas rodadas de esclarecimentos. Os vereadores voltaram a se colocar à disposição para contribuir no combate à pandemia e o secretário, diante da alta ocupação hospitalar na cidade, insistiu em pedir para que a população só saia de casa com real necessidade.

Ascom/Câmara Municipal de Sete Lagoas