Ocupação de leitos de UTI chega a 114% e mais 6 óbitos nas últimas 24 horas

Idosos de 76 e 77 anos são vacinados e Prefeitura anuncia cronograma para idosos de 75 anos

De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, 23, houve um aumento de 0,98% nas notificações de casos suspeitos nas últimas 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde monitora 2.203 pessoas e já encerrou esse acompanhamento para 3.300 pessoas. Os testes com resultado negativo já somam 25.864 desde o início da pandemia.

Seis óbitos foram registrados nas últimas 24 horas na cidade e um óbito ocorrido no dia 7 também foi incluído no boletim. Foram cinco óbitos ontem e um hoje. O óbito do dia 7 foi de um homem de 64 anos, no Hospital Municipal. Os óbitos de ontem foram de uma mulher de 63 anos no Hospital Municipal, uma mulher de 76 anos na UPA, outra mulher de 76 anos na Unimed, um homem de 78 anos também na Unimed e outra mulher, de 76 anos, no Hospital Nossa Senhora das Graças. O óbito de hoje de manhã foi o de um homem de 71 anos, na UPA.

Assim, Sete Lagoas chega hoje a 13.520 casos positivos, com a confirmação de 174 novos testes positivos: 90 mulheres e 84 homens. Entre os positivos, estão 244 óbitos, 109 pacientes da cidade hospitalizados, 358 pessoas em isolamento domiciliar e 12.809 já curados.

Hospitalizados

As internações por problemas respiratórios seguem em alta. São 147 pacientes internados, sendo 62 em UTI e 85 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 52 de Sete Lagoas, cinco de Prudente de Morais e os demais de Funilândia, Capim Branco, Caetanópolis, Baldim, Cordisburgo e Inhaúma. Entre os internados, 114 testaram positivo para Covid, três tiveram resultado negativo e 31 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 50 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 27 internações, sendo oito em UTI, das quais duas em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 46 pacientes internados, sendo 15 em UTI. E na UPA são 26 internados, dez em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, chega hoje a 114,5%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice se mantém em 100%.

Tratamento precoce

Nas últimas semanas as redes sociais da Prefeitura vem recebendo mensagens a respeito de um eventual tratamento precoce contra a Covid. Vale lembrar que, em julho do ano passado, a Comissão de Infectologia da Secretaria Municipal de Saúde divulgou um parecer que visa orientar médicos da cidade sobre o uso de medicamentos para tratamento ou prevenção da Covid-19. No documento, a comissão esclarece que a prescrição de medicamentos, tanto para evitar, quanto para tratar a doença em fase precoce ou avançada, deve ser uma decisão do médico responsável pelo caso, com autorização expressa do paciente ou de seu representante legal.

Os infectologistas admitem, no entanto, que o cenário pode mudar com o surgimento de evidências científicas que dêem embasamento ao uso desses medicamentos e reiteram que as medidas de isolamento social, higiene e uso de máscaras são as mais eficazes para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Confira a íntegra do parecer no link https://www.setelagoas.mg.gov. br/detalhe-da-materia/info/ saude-divulga-parecer-sobre- uso-de-medicamentos-para- tratamento-e-prevencao-da- covid-19/57808

Vacinômetro

O cronograma de vacinações segue em Sete Lagoas nesta terça e quarta, dias 23 e 24 de março, com idosos de 76 e 77 anos tomando a 1ª dose em três locais: no Ginásio Dr. Márcio Paulino, no centro, e nos estacionamentos do Unifemm e da Faculdade Santo Agostinho, de 08h30 às 17h. E nesta quinta-feira, dia 25, receberão a 1ª dose os idosos de 75 anos, nos mesmos locais e horários. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa). Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Até esta segunda-feira, 22, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 12.256 pessoas, o que corresponde a 5% da população. Deste total, 5.994 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 6.262 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 5.692 pessoas, sendo 1.923 idosos e 3.769 profissionais da Saúde. Enquanto não chega a sua vez, continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social, evitando aglomerações e respeitando a onda roxa. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Renato AlexandrePrefeitura de Sete Lagoas – Ascom