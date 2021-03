Moradores, comerciantes e motoristas vivem realidade diferente com nova rua Ricardo Medioli, no CDI

Moradores dos bairros CDI, Monte Carlo e Tamanduá, trabalhadores da região e motoristas que trafegam pela Rua Ricardo Medioli estão mais aliviados com a fase final da revitalização da via. Isso porque as obras acabam de vez com o problema antigo das águas pluviais que caíam no CDI II, fazendo um grande estrago não só na Ricardo Medioli, mas também em outras ruas mais baixas bairro adentro. Quem trafega, mora ou trabalha na região não esconde o contentamento com o novo cenário. “Era muita poeira, doenças, buraco e acidentes. Agora a Prefeitura resolveu o problema pra gente. Ficou ótimo”, descreve a comerciante Eloni Gonçalves.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel, a drenagem pluvial que já existia na rua era insuficiente para coletar toda a água da chuva. “Em parceria com a empresa OMR, que doou parte do material, a Prefeitura executou a obra em uma extensão de 218 metros lineares e tubos de 600 milímetros para a captação de água”, afirma. Após a drenagem, foi feita a nova pavimentação da via em CBUQ (asfalto a quente).

Segundo o prefeito Duílio de Castro, esse trabalho acaba de vez com o problema antigo das águas pluviais que caíam no CDI II. “Os alagamentos faziam um grande estrago não só na rua Ricardo Medioli, mas também em outras ruas mais baixas bairro adentro”, explica o prefeito. Para a conclusão das obras, faltam apenas coloração do meio fio e sinalização.