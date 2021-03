Em 1926, o Palestra Itália venceu uma competição promovida pela Associação Mineira de Esportes Terrestres (AMET), uma dissidência da Liga Mineira de Desportos Terrestres (LMDT).

Esta competição chegou a ser reconhecida pela FMF no início da século, mas depois a entidade mudou a posição.

Assim, o primeiro título oficial do clube foi em 1928, e o bicampeonato, em 1929, foi alcançado de forma especial, pois na penúltima rodada, com a goleada de 5 a 2 sobre o Atlético, no Barro Preto, os palestrinos fizeram a festa.

A vitória foi importante ainda porque o time comandado por Matturio Fabbi seguiu com 100% de aproveitamento, o que se manteve na última rodada, quando aplicou 5 a 0 no Sete de Setembro, no jogo das faixas, também disputado no Barro Preto.

A FICHA DO JOGO

PALESTRA ITÁLIA 5

Armando; Nereu e Rizzo; Bento, Pires e Nininho; Piorra, Ninão, Carazzo, Bengala e Armandinho. Técnico: Matturio Fabbi

ATLÉTICO 2

Osvaldo; Binga e Evando; Cordeiro, Brant e Ivo Melo; Dalmy, Orlando Vaz, Mário de Castro, Jairo e Cunha. Técnico: Marinetti

DATA: 17 de novembro de 1929

ESTÁDIO: Barro Preto

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Campeonato da Cidade (Mineiro)

GOLS: Armandinho, aos 3, Ninão, aos 8, Orlando Vaz, aos 20, e Ninão, aos 36 minutos do primeiro tempo; Jairo, aos 10, Begala, aos 12, e Binga (contra) aos 22 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: João Aguiar

PÚBLICO: 10.000