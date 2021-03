Segundo levantamento do ano mantém Sete Lagoas em alerta contra a dengue

A Secretaria Municipal de Saúde – por meio da Gerência do Controle da Dengue – realizou, no início deste mês, o segundo levantamento anual para monitorar o Índice de Infestação Predial (IIP) por larvas do Aedes aegypti. Essa pesquisa tem o objetivo de mostrar o índice de infestação do mosquito no município e, desta vez, o percentual ficou em 3,9%. O índice preconizado pelo Ministério da Saúde deve ser menor que 1% e, por isso, a cidade continua sob risco de uma epidemia de dengue.

Somente este ano, Sete Lagoas já teve 224 casos notificados de dengue, com 13 casos confirmados e 211 descartados. Também houve um caso notificado de Zika vírus que ainda está sob investigação. “Os criadouros encontrados nesse levantamento continuam sendo dentro dos domicílios, principalmente em tambores e reservatórios de água localizados ao nível do solo, seguidos pelos inservíveis, lixo e recicláveis, bebedouros de animais, vasos e pratos de plantas, ralos e caixas de passagem”, explica Adriano Souza, do Centro de Controle das Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde.

Os bairros com maior infestação são: Verde Vale, Montreal, Industrial, Canadá, Monte Carlo, Vila Brasil. CDI, Jardim dos Pequis, Manoa, Chácara do Paiva, Luxemburgo, Barreiro de Cima, Santo Antônio, Santa Rosa, Boa Vista, São João I, Esperança, Orozimbo Macedo e Bernardo Valadares. “Além de manter os quintais limpos, livres de objetos que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito, as pessoas que apresentarem sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, nas juntas ou abdominal, devem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa”, completa Adriano Souza.

A Prefeitura continua trabalhando em diversas frentes para combater a proliferação do mosquito. Agentes de endemias atuam em todas as regiões da cidde. Quem precisa de informações da Gerência do Controle da Dengue deve ligar para (31) 3771-6532 ou Disque-Dengue, no telefone 160.

DICAS

* Mantenha os tambores sempre tampados, é um dos criadouros onde mais focos do mosquito são encontrados em nosso município;

* Retire os pratinhos dos vasos de plantas ou coloque areia e não deixe que água se acumule nas folhas das plantas;

* Lave as vasilhas de água dos seus animais domésticos semanalmente com água, bucha e sabão.

* Verifique se há algum ralo entupido ou caixa de passagem na casa e mantenha todos fechados quando estiverem fora de uso.

* Retire folhas e outros tipos de sujeira que impeçam o fluxo da água nas calhas;

* Mantenha a caixa d’água sempre limpa e tampada;

* Guarde as garrafas e baldes vazios de cabeça para baixo. Galões, tonéis e latas devem ser mantidos vedados.

* Pneus devem ser guardados em locais cobertos, onde não fiquem expostos a chuva;

* Limpe sempre as bandejas de geladeira, umidificador e do ar-condicionado, retirando a água acumulada;

* Se você tem piscina em casa, limpe-a semanalmente e aplique cloro.

* Evite acumular lixo e entulho no quintal. Na hora do descarte feche bem os sacos e mantenha a lixeira tampada;

* Puxe com rodo qualquer poça d’água acumulada sobre lajes sem telhado.