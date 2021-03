Motociclista morre após se envolver em acidente com carreta na BR-040 em Ribeirão das Neves

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na tarde desta segunda-feira (22). A fatalidade aconteceu na altura do KM 511 da BR-040, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

De acordo com a Via 040, concessionária que administra o trecho, devido a batida, as duas faixas da rodovia estão interditadas e o trânsito precisou ser desviado pelo acostamento. O congestionamento neste sentido ultrapassa os cinco quilômetros. Os motoristas que passarem pelo local devem seguir por dentro do bairro Nova Contagem.

Segundo informações, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito.