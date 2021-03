Covid-19: Minas Gerais tem 48 mortes e mais de 2,7 mil novos casos nas últimas 24h

Minas acumula 1.036.301 de casos confirmados de covid-19, segundo Secretaria Estadual de Saúde

Com 48h novos óbitos registrados nas últimas 24h, nesta segunda-feira (22) Minas Gerais chegou ao total de 22.055 vidas perdidas, para a covid-19 desde o início da pandemia. Os dados constam no boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

De acordo com a pasta, o Estado registrou mais 2.739 casos do novo coronavírus desde domingo (21). Com isso, Minas acumula 1.036.301 de casos confirmados de covid-19. Ainda segundo a secretaria, 84.421 pessoas estão internadas com a doença e 951.880 infectados cumprem isolamento domiciliar.

Até agora, 80.247 casos são investigados pela SES e 933.999 pessoas já se recuperaram da doença em MG.

Fonte: Itatiaia