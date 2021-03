Fim de semana com 14 mortes e 293 novos casos positivos; veja mais no boletim desta segunda

Idosos e profissionais de saúde que tomaram a 1ª dose até 7 de março recebem 2ª dose hoje

Sete Lagoas inicia a semana com 13.346 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 293 novos casos positivos, sendo 151 mulheres e 142 homens. Estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde 2.164 pessoas e 3.295 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 25.648 desde o início da pandemia. Mais 14 óbitos por complicações da Covid foram confirmados, sendo quatro deles ocorridos na semana passada e dez ocorridos neste fim de semana e hoje.

Na última sexta-feira, 19, foram dois óbitos no Hospital da Unimed, duas mulheres, de 81 e 82 anos. No sábado, um óbito, uma mulher de 54 anos, no Hospital Municipal. Já no domingo, foram seis óbitos: dois no Municipal, um homem de 50 anos e uma mulher de 61 anos; um na UPA, uma mulher de 65 anos; e três na Unimed, um homem de 68 anos e duas mulheres, de 39 e 52 anos. Hoje pela manhã foi registrado um óbito no Hospital Municipal, um homem de 78 anos. Em relação aos óbitos da semana passada que foram confirmados agora, estão um homem de 77 anos, que faleceu no Hospital Nossa Senhora das Graças no dia 12, uma mulher de 96 anos que faleceu na Unimed no dia 14, um homem de 87 anos que faleceu também na Unimed no dia 15 e um homem de 77 anos que faleceu no Municipal no dia 17.

Assim, Sete Lagoas chega a 237 óbitos até o momento, 114 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 472 pessoas em isolamento domiciliar e 12.523 pacientes já curados.

Hospitalizados

As internações por problemas respiratórios continuam em alta. São 146 pacientes internados, sendo 61 em UTI e 85 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 52 de Sete Lagoas, quatro de Prudente de Morais e os demais de Capim Branco, Abaeté, Papagaios, Caetanópolis e Baldim. Entre os internados, 118 testaram positivo para Covid, quatro tiveram resultado negativo e 24 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 47 internados, sendo 29 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 29 internações, sendo oito em UTI, das quais duas em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 47 pacientes internados, sendo 14 em UTI. E na UPA são 23 internados, dez deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, subiu agora para 111%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice também está em 100%.

Vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde segue hoje com o cronograma de vacinação. A 2ª dose para idosos e profissionais da saúde que receberam a 1ª dose da Coronavac até o dia 7 de março está sendo aplicada até às 17h no Shopping Sete Lagoas e na Faculdade Santo Agostinho. Os documentos necessários são identidade com foto, CPF e comprovante da 1ª dose. Quem recebeu a 1ª dose da Astrazeneca só completará o segundo ciclo após 90 dias.

Já na terça e quarta, dias 23 e 24 de março, será a vez dos idosos de 76 e 77 anos tomarem a 1ª dose da vacina, em três locais: no Ginásio Dr. Márcio Paulino, no centro, e nos estacionamentos do Unifemm e da Faculdade Santo Agostinho, de 08h30 às 17h. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa). Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência. Enquanto não chega a sua vez de tomar a vacina, continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social, respeitando o toque de recolher. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus