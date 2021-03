Atividade física ao ar livre tem sido o principal descumprimento em Minas, diz PM

Estado convive convive com restrições de circulação impostas pela onda roxa

Desde a última quarta-feira (17), o governo de Minas estabeleceu a onda roxa para todos os municípios menineiros em meio à realidade do colapso do sistema de saúde ocasionado pela pandemia de covid-19. Diversas medidas foram implementadas, entre elas funcionamento apenas de serviços essenciais e toque de recolher das 20h às 5h.

“O que a gente tem percebido, principalmente no fim de semana, é o descumprimento do decreto. Tivemos cidades em que houve condução de pessoas à delegacia em razão de festas clandestinas, mas principalmente a questão do desporto. Atividade física ao ar livre tem sido o principal descumprimento”, destacou Brunella.

A capitão pede que a população colabore. “Estamos fiscalizando nos 853 municípios, contamos com apoio das prefeituras municipais. Mas o trabalho também passa pela conscientização e apoio da população. É cada um fazer sua parte neste momento para que a gente possa melhorar [a situação da pandemia]”.

A PM também pede que denúncias sejam ofertadas em caso de descumprimentos. “Dependemos das denúncias para o monitoramento ser mais efetivo. Desde a questão da atividade física de maneira irregular quanto também os eventos clandestinos. Importante a população lembrar que não são apenas os grandes eventos que estão proibidos, mas também os encontros familiares, mesmo que reduzidos, também estão proibidos neste período”, completou.

“É um momento de restrição maior na circulação de pessoas para passar por essa onda roxa e ter um aliviar das medidas nos próximos dias”, completou Layla Brunella.

Fonte: Hoje em Dia