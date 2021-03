Polícia Militar fiscaliza aglomerações e presta apoio a operações municipais em Minas

Objetivo é garantir cumprimento das medidas de isolamento social durante a onda roxa do Plano Minas Consciente

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) tem fiscalizado e impedido aglomerações e festas clandestinas em todo o estado, desde a entrada de todas as macrorregiões mineiras na onda roxa do Plano Minas Consciente. A corporação também presta apoio a iniciativas municipais que buscam assegurar o cumprimento das medidas de isolamento social, necessárias para conter a disseminação de covid-19 neste momento de intensificação da pandemia.

Durante o período em que a onda roxa está em vigor, por determinação do Comitê Extraordinário Covid-19, o Governo de Minas ampliou as vistorias em estabelecimentos comerciais e locais públicos, além de aumentar o efetivo de militares envolvidos nessas fiscalizações, como explica a capitão Layla Brunnela, porta-voz da PMMG.

“A abordagem, que se inicia com um papel educativo e de conscientização, pode, sim, levar à condução daquelas pessoas que persistirem no descumprimento dos decretos estaduais e municipais”, reforça a capitão.

Araçuaí

Sete pessoas foram presas em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, na última sexta-feira (19/3), por estarem fazendo uma festa em frente à Secretaria de Saúde do município, com som alto e bebidas. Segundo a polícia, o grupo não usava máscara e descumpriu as medidas de distanciamento social.

Uberlândia

Em Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro, a Polícia Militar realizou uma operação no entorno da Represa de Miranda para prevenir e repreender festas e outros eventos no local. Na fiscalização foram usados patrulhamentos aquático, aéreo e terrestre.

Uma embarcação que estava sendo conduzida por um menor de idade foi apreendida. Outros dois barcos foram notificados por apresentarem irregularidades na documentação. Além disso, a ação também gerou 14 notificações de trânsito e a remoção de três veículos.

Divinópolis e Carmo do Cajuru

No sábado (20/3), os militares também participaram de uma operação conjunta com as prefeituras de municípios do Centro-Oeste mineiro. O patrulhamento preventivo ocorreu nas proximidades do Lago das Roseiras, em Divinópolis, e nos locais conhecidos como Paredão, Retiro do Lago e Barragem do Gafanhoto, em Carmo do Cajuru.

Durante a fiscalização, uma pessoa que estava com mandado de prisão em aberto foi detida. A PMMG e os órgãos municipais também autuaram motoristas e removeram veículos por infrações de trânsito.

RMBH

Dezesseis estabelecimentos comerciais foram vistoriados na operação “Pacto pela Vida”, feita em parceria pela Polícia Militar e pelo município de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A fiscalização orientou os funcionários e notificou dois empreendimentos.

Já em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves, na Grande BH, um bar que estava aberto e recebendo clientes teve atendimento interditado por militares, após denúncia anônima.