Felipe Conceição avalia atuação da equipe e fala em tirar lição para os próximos jogos

Após o revés para o América-MG, por 1 a 0, no Independência, na tarde deste domingo, Felipe Conceição concedeu entrevista coletiva e fez uma análise da atuação de seus comandados, evidenciando vários aspectos referentes ao duelo.

“Precisamos ser realistas. Hoje enfrentamos o América, que vem com um trabalho a longo prazo, a equipe sabe o que faz dentro de campo e sabe sair de algumas situações automaticamente. Já a equipe do Cruzeiro está sendo construída ainda. Então quando surge uma situação adversa durante a partida, precisa de uma conversa no intervalo, de um ajuste, de uma explicação maior. Isso é natural pelo tempo de trabalho das duas equipes”, disse.

“Mesmo assim, nós voltamos no segundo tempo, contra um forte América, e nos impomos, criamos situações. Foram oito finalizações no segundo tempo e tivemos um tempo de jogo superior ao América. Isso sim é evolução, até pelo nível do adversário, pelo longo período de trabalho que eles têm. Isso demonstrou para a gente a força que tivemos durante a partida, de crescer, de melhorar. A gente vem num crescimento. Às vezes é imperceptível porque conta muito o resultado, o gol do adversário. Vínhamos de duas vitórias no Campeonato Mineiro. Vamos continuar trabalhando”, completou.

Na avaliação do técnico celeste, esse crescimento do Maior de Minas na etapa complementar deve servir de exemplo para os próximos desafios do Clube na temporada.

“Hoje ficou a lição de que a gente com coragem, jogando como Cruzeiro, como foi no segundo tempo, dominamos a partida. Isso a gente tem que levar para os outros jogos, e não a passividade do primeiro tempo, que foi muito abaixo, muito passivo, respeitamos demais o América. Depois conseguimos ajustar e mudamos o rumo da partida. Infelizmente não saiu o empate, mas pelo segundo tempo, o Cruzeiro merecia sair com um empate, pelo menos”, finalizou.

