América domina e vence clássico contra o Cruzeiro no Independência

O América dominou as ações do clássico deste domingo contra o Cruzeiro-MG e venceu o confronto por 1 a 0. O gol do triunfo foi do zagueiro e lateral Joseph, o primeiro dele com o manto americano.

Com a vitória, o Coelho fica na vice-liderança do Campeonato Mineiro, somando 12 pontos na competição estadual.

O JOGO

Os primeiros minutos de partida foram de estudo do adversário e ganho de espaço. Com maior volume de jogo e a dominância na posse de bola, o América teve as principais chances da primeira etapa do confronto, seja pelo meio com Alê, Marcelo Toscano e Gustavinho, ou pelas beiradas com os laterais e pontas americanos. Na contenção do avanço adversário e também com boas investidas ofensivas, Sabino e Juninho controlavam o meio campo do duelo.

O gol parecia questão de tempo e acabou sendo anotado aos 34 minutos. Marcelo Toscano buscou o passe pelo meio, a bola desviou na zaga e chegou aos pés de Joseph, que emendou um lindo chute, sem chances para o goleiro adversário. A pressão americana continuou nos últimos minutos do primeiro tempo, indo para o intervalo com o 1 a 0 no placar.

O início do segundo tempo manteve a superioridade americana, com Rodolfo completando uma boa finalização e Marcelo Toscano acertando o travessão adversário com menos de 10 minutos da etapa final. O Coelho trabalhou a partida com inteligência, ainda teve um pênalti no fim sofrido por Léo Passos e acabou com a vitória por 1 a 0.

FICHA DO JOGO

América 1×0 Cruzeiro-MG

Motivo: Campeonato Mineiro – Rodada 5

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira

Auxiliares: Celso Luiz da Silva e Pablo Almeida da Costa

Gol: Joseph (América)

Cartões amarelos: Lisca (América); Jadson, Alan Ruschel, Matheus Pereira (2) (Cruzeiro-MG)

Cartões vermelhos: Matheus Pereira e Eduardo Brock (Cruzeiro-MG)

América

Matheus Cavichioli; Joseph (Diego Ferreira), Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Sabino, Juninho e Alê (Zé Ricardo); Gustavinho (Leandro Carvalho), Marcelo Toscano (Flávio) e Rodolfo (Léo Passos).

Técnico: LiscaCruzeiro-MG

Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano (Rafael Sobis), Jadson (Matheus Barbosa) e Alan Ruschel (Marcinho); Felipe Augusto, Airton (Bruno José) e Marcelo Moreno.

Técnico: Felipe Conceição