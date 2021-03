O Galo entra em campo para reforçando a luta pelos direitos das pessoas com síndrome de Down

Dia Internacional da Síndrome de Down: inclusão plena e conscientização

Inclusão plena, bem-estar e conscientização. O Galo entra em campo para reforçar a luta pelos direitos das pessoas com síndrome de Down.

É preciso combater o preconceito originado pela falta de informações corretas sobre os portadores da síndrome, que são pessoas com plenas capacidade de sentir, amar, aprender, se divertir e trabalhar.

“A data é muito importante porque a gente sonha com uma sociedade mais justa, humana e inclusiva”, afirma Leonardo Gontijo, idealizador do Instituto Mano Down, organização sem fins lucrativos que promove autonomia e inclusão de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências.

“Acreditamos muito que o esporte é uma grande ferramenta de inclusão porque ele conecta, abre portas e quebra preconceitos, então, é uma honra essa parceria com o Galo”, disse. “Vamos continuar lutando até o dia que as pessoas sejam valorizadas pelo que elas são”.

O Dia Internacional da Síndrome de Down foi instituído em 21 de março em referência à alteração genética que os portadores da Síndrome de Down possuem no cromossomo 21.

A data tem o objetivo de promover a conscientização sobre a importância da inclusão das pessoas com Down na sociedade.

A inclusão dessas pessoas na vida escolar e profissional aumenta a possibilidade de desenvolvimento, além de reforçar para a sociedade a necessidade de respeito às diferenças.

O Dia Internacional da Síndrome de Down está no calendário oficial da Organização das Nações Unidas.