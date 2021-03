68% dos pequenos negócios mineiros vendem pela internet

Empreendedores têm se adaptado ao mercado digital e alguns até descobriram novas oportunidades de negócio

A crise econômica desencadeada pela pandemia segue empurrando os empreendedores para o mundo digital. Diante das restrições e medidas de isolamento social, 68% dos pequenos negócios mineiros vendem por canais digitais como redes sociais, aplicativos e internet em geral. Os dados são da 10ª edição da pesquisa “Impactos do coronavírus nos pequenos negócios”, realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março. A pesquisa ouviu 497 mineiros em todo o estado.

Comparado ao mês de julho do ano passado, quando foi realizada a 6ª edição da pesquisa, houve um aumento de 5% no percentual de empreendedores mineiros que vendem pela internet. “O ambiente digital se tornou a melhor maneira para os pequenos negócios venderem e se relacionarem com os clientes. Se antes os canais digitais eram considerados apenas um complemento da estratégia, hoje com certeza eles são os maiores aliados e, para muitos, é o que tem garantido a sobrevivência do negócio”, comenta a analista do Sebrae Minas, Carla Gobb.

Até quem tinha resistência, precisou se adaptar. É o caso da empreendedora Érika Tazaki, dona de uma loja de acessórios na Savassi, em Belo Horizonte. “Estou à frente do negócio há 17 anos, e sempre vendi apenas na minha loja física. Não sabia nada sobre vendas virtuais, mas entendi que precisava buscar capacitação ou o meu negócio ia falir”, conta. A empresária participou de programas e consultorias do Sebrae na área de Marketing Digital e se sentiu preparada para começar. “Contratei uma pessoa para fazer a gestão das redes sociais e lançamos em dezembro o site da loja. Já consigo ver resultados, mas quero me capacitar mais para avançar e investir em estratégias de tráfego pago”, destaca.

Oportunidade em meio à crise

Há também quem esteja, em meio à crise, descobrindo novas oportunidades no mercado digital. A empresária Rafaela Alcântara, da loja Sotilé, realiza, desde o ano passado, lives de vendas pelas redes sociais da sua loja. Os bons resultados alcançados fizeram com que ela descobrisse um novo negócio. “Percebi a dificuldade de muitos empresários em venderem pelas redes sociais e comecei a oferecer ajuda. Vi que deu certo para empresas de vários segmentos e cada vez mais pessoas começaram a me procurar”, relembra.

Além de fazer a apresentação das lives, a empresária começou a oferecer consultorias sobre estratégias de vendas on-line, como produzir posts e conteúdos para as redes sociais. “Descobri uma fonte de renda extra e me sinto feliz em poder ajudar outras pessoas nesse momento delicado, com algo que eu gosto de fazer”, ressalta. Ela conta que já atendeu mais de 12 empresas e que, no total, já foram mais de 100 lives de vendas realizadas.

O digital é um caminho sem volta

A analista do Sebrae Minas, Carla Gobb, destaca que neste momento de pandemia, quem não se adaptar para o ambiente digital estará um passo atrás da concorrência. “É um caminho sem volta, a pandemia acelerou o processo de transformação digital das empresas e mudou os hábitos de consumo. É preciso ir até onde o cliente está, e ele está na internet”, ressalta. “O Sebrae oferece uma gama de soluções e produtos ao empreendedor, para auxiliá-lo tanto na parte mais estratégica do negócio, quanto nos desafios operacionais do dia a dia”, acrescenta.

Acesse a loja on-line do Sebrae Minas , aplique o filtro “Marketing Digital” e conheça as opções de consultorias, cursos e capacitações, muitas delas gratuitas.

Assessoria de Imprensa Sebrae Minas