Vacinação é retomada nesta segunda-feira em Sete Lagoas

Será retomada nesta segunda-feira (22) a vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas. Recebem a segunda dose os idosos e profissionais da saúde que receberam a 1ª dose da Coronavac até o dia 7 de março. Os pontos de vacinação são o Shopping Sete Lagoas e a Faculdade Santo Agostinho, de 9h às 17h. Os documentos necessários são identidade com foto, CPF e comprovante da 1ª dose. Quem recebeu a 1ª dose da Astrazeneca só completará o segundo ciclo após 90 dias.

Já amanhã e quarta-feira, dias 23 e 24, será a vez dos idosos de 76 e 77 anos tomarem a 1ª dose da vacina. São três os locais de vacinação: no Ginásio Dr. Márcio Paulino, no centro, e nos estacionamentos do Unifemm e da Faculdade Santo Agostinho, de 08h30 às 17h.

Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa). Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Até quinta-feira passada (18) receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 12.203 pessoas. Deste total, 5.943 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 6.260 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 5.252 pessoas, sendo 1.540 idosos e 3.712 profissionais da Saúde.