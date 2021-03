Feiras de Sete Lagoas experimentam o vazio da onda roxa

No primeiro final de semana após a imposição da onda roxa do plano Minas Consciente em todo o Estado para frear a propagação do novo coronavírus, as feiras de Sete Lagoas são o reflexo da medida. Sem permissão de serem realizadas, bem como a circulação de pessoas, a Feirinha do Centro no sábado (20) à noite, e a da Boa Vista, na manhã deste domingo (21), experimentaram o vazio da faixa mais restritiva do plano.

Sem feirantes, consumidores ou famílias que têm nas feiras a principal atração de fim de semana, e também o ganha pão de quem vive da força destes importantes atrativos locais, o silêncio e vazio imperaram.

As fotos dizem por si:

Feira da Boa Vista sem pandemia



Feira da Boa Vista neste domingo (21/03)

Feirinha do Centro, Lagoa Paulino, em dia “normal”:



Feirinha no último sábado (20/03):





Com Sete Dias