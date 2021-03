Incluindo Sete Lagoas: em 23 microrregiões de saúde de Minas não há mais leitos de UTI Covid

Das 74 microrregiões de saúde de Minas Gerais com estrutura de terapia intensiva, 60% delas estão a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid em 90% ou mais, conforme dados deste sábado (20) do painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

São 44 cidades polo em estado crítico e, em 23 delas, não há mais vagas de terapia intensiva para pacientes infectados pelo coronavírus. A ocupação é de 100% em municípios como Guanhães, João Monlevade, Sete Lagoas, Ponte Nova, Janaúba, Januária, Formiga, Itaúna, Varginha, Itajubá e Ipatinga (Veja lista abaixo).

Na microrregião de Belo Horizonte, a ocupação é de 92%, segundo os dados deste sábado – o painel não informa quantos leitos são fazem parte dessa microrregião. No boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura da capital no dia anterior, a indicação foi que todos os 793 leitos de UTI Covid da cidade estavam ocupados.

Atualmente, 88,9% dos 2.648 leitos de UTI Covid da rede pública em Minas Gerais estão ocupados – o equivalente a 2.354 pacientes. A situação só não é crítica na região do Vale do Jequitinhonha, onde 20 dos 50 leitos de terapia intensiva para a doença pandêmica ainda estão disponíveis.

Em leitos de enfermaria, estão contabilizadas 4.473 internações. A situação mais grave é em Uberlândia, segunda maior cidade de Minas Gerais. De acordo com os dados da SES, não há mais leitos clínicos da rede pública do município do Triângulo Mineiro – para Covid ou qualquer outra doença. Mais de 400 pessoas morreram por causa do coronavírus em Uberlândia somente no mês de março, conforme o boletim da secretaria estadual.

Veja quais são as microrregiões com 100% de ocupação nas UTI Covid neste sábado:

– Guanhães

– João Monlevade

– Sete Lagoas

– Barbacena

– Conselheiro Lafaiete

– Manhuaçu

– Ponte Nova

– Nanuque

– João Pinheiro

– Unaí

– São Francisco

– Janaúba

– Januária

– Pirapora

– Formiga

– Itaúna

– Lagoa da Prata

– Oliveira

– Além Paraíba

– Itajubá

– Varginha

– Araxá

– Ipatinga

