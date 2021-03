Minas registra mais de 400 novos casos de Covid-19 por hora

Nas últimas 24 horas, Minas confirmou 9.890 novos casos de Covid-19, alcançando 1.023.969 infectados desde o início da pandemia, há um ano. A média é de 412 notificações a cada 60 minutos. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) neste sábado (20).

Conforme o levantamento, em um dia, 224 pessoas perderam a vida no Estado por complicações da doença. Ao todo, 21.764 óbitos pela enfermidade já foram confirmados. O boletim informa, também, que 917.553 mineiros já se recuperaram da Covid. Outros 84.643 pacientes seguem em tratamento, em isolamento social ou internados.

Vacinação

De acordo com o Vacinômetro, painel da SES que monitora a imunização em Minas, 996.660 pessoas receberam a primeira dose da vacina. Destas, 407.394 já tomaram o reforço.

Foram contemplados profissionais de saúde da linha de frente, parte dos idosos, deficientes que vivem em residências inclusivas e índios em aldeias, conforme as diretrizes do Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

