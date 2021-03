Morre Irmão Lázaro, vereador e ex-vocalista do Olodum, vítima da Covid-19

Será sepultado na tarde deste sábado em Salvador (Bahia), sua terra natal, o Irmão Lázaro, de 54 anos, que morreu, nessa sexta-feira (19), vítima da Covid-19. Ele era vereador de Salvador pelo PSC, cantor gospel e ex-vocalista do grupo Olodum.

Lázaro estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) há quase um mês no Hospital São Mateus, em Feira de Santana, na Bahia. O vereador sofreu uma parada cardiorrespiratória decorrente do coronavírus.

A informação foi confirmada pelo perfil oficial no Instagram. “Foi com enorme pesar que recebemos ontem a triste notícia do falecimento do nosso amigo, pastor, vereador, líder, Irmão Lázaro”, diz a publicação.

O enterro será restrito aos familiares e ocorrerá na tarde deste sábado (20), em Salvador, cidade natal do parlamentar. “O que conforta os nossos corações é saber que ‘ainda bem que ele vai orar no céu, ainda bem que ele vai morar com Deus’”, publicou a assessoria.

Irmão Lázaro ganhou notoriedade durante passagem pelo grupo baiano Olodum. Após deixar a banda, converteu-se evangélico, mas manteve a pegada do axé nas novas músicas, garantindo muito sucesso na fase gospel da carreira.

Fonte: Hoje em Dia