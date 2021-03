Covid-19: com ocupação acima de 80%, Minas anuncia abertura de 33 leitos de UTI

Em meio ao agravamento da pandemia e a ameaça do colapso hospitalar, o Governo de Minas Gerais informou nesta sexta-feira (19) que abriu mais 33 leitos de UTI nos hospitais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Além disso, 31 médicos e técnicos de enfermagem foram contratados.

Segundo dados da SES, 2.619 pacientes com Covid-19 estão internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou com suspeita da doença. Uma taxa de ocupação de 86,14%.

Deste total de novos leitos, 19 de terapia intensiva adulto foram abertos no Hospital Júlia Kubitschek, e dez unidades, também para adulto, no Complexo Hospitalar de Urgência (CHU) do Hospital XXIII. O Hospital João Paulo Segundo recebeu quatro leitos de UTI infantil, com a perspectiva de disponibilização de mais seis nas próximas semanas.

“Hoje, nosso maior gargalo é a falta de profissionais para acompanhar a velocidade da abertura dessas novas vagas. Por isso, faço um apelo a todos os mineiros. Por favor, respeitem o isolamento e mantenham os cuidados. Não deixem que o cansaço de mais de um ano de pandemia se transforme em tragédia”, alertou o governador Romeu Zema (Novo)

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o estado já ampliou em mais de 90% os leitos na rede pública assistencial. Em fevereiro de 2020, Minas Gerais contava com 2.072 leitos de UTI Covid-19 e 11.622 leitos de enfermaria. Atualmente a rede pública hospitalar conta com 4.364 leitos de UTI e 20.840.