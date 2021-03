Prefeitura lança o PROMAE que visa inserção no mercado de trabalho

A Prefeitura de Sete Lagoas lança o Projeto Municipal de Apoio ao Emprego (PROMAE) que visa a inserção das pessoas do mercado de trabalho. A alternativa será coordenada por suas secretarias municipais que terão uma ligação direta com empregadores de todos os níveis que poderão absolver a mão de obra disponível no cadastro oficial do município.

O PROMAE foi instituído por meio do Decreto nº 6.482/21 definindo eu o projeto vai “ realizar o cruzamento da necessidade de preenchimento de uma vaga de emprego com a de um trabalhador que procura por uma colocação”. O lançamento oficial foi nesta quinta-feira, 18.

“Vamos oferecer apoio a quem precisa encontrar um emprego. Por meio de projeto vamos aproximar o comércio e indústrias da administração pública. Vamos conhecer o perfil de quem precisa trabalhar, filtrar as demandas e fazer os encaminhamentos corretos”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

O cadastro (no link: editaiselicitacoes. setelagoas.mg.gov.br/ assistenciasocialprofissionais /) é bem simples, mas são necessárias algumas regras exigidas no formulário padrão. Uma delas é informar o Número de Identificação Social (NIS). “O modelo de currículo virtual é único e não será preciso pagar taxas ou anexar documentos. Quem não possui o NIS deve procurar uma unidade de CRAS para fazer este cadastro”, explicou a secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves. No campo “funções pretendidas” estão as seguintes opções: acabamento, almoxarifado, call center, compras, contábil, comunicação, fabricação, ferramentaria, fiscal, empilhadeira, manutenção de equipamentos, manutenção civil/elétrica, montagem, pintor automotivo, publicidade, limpeza, segurança/vigia, treinamento, refeitório e soldador.

A expectativa é que o PROMAE se torne uma referência municipal na intermediação de mão de obra e o mercado de trabalho em todos os níveis de capacitação. A alocação no trabalho formal será intermediada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

A Prefeitura ainda será responsável por atrair empregadores pessoas jurídicas para credenciamento por meio de Termo de Adesão que preconiza o cumprimento de diretrizes apresentadas no edital que será publicado no Diário Oficial do Município. Aos empregadores será oferecido o Selo de Responsabilidade Social e quem se sobressair receberá o prêmio “Parceiro Destaque do PROMAE”.