Polícia Civil realiza operação de combate ao roubo e furto de celulares

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Regional de Sete Lagoas, está realizando neste mês de março operação que visa apreender diversos celulares furtados e roubados na cidade.

Na operação, os investigadores identificam as pessoas que estão em posse desses aparelhos e realizam a apreensão dos telefones, para posterior restituição às vítimas.

Até o momento já foram apreendidos oito aparelho celulares, sendo cinco com queixa de roubo de três de furto.No entanto, em duas dessas apreensões foi identificado o crime de Falsa Comunicação de Crime de Roubo e as supostas vítimas irão responder pelo crime cometido.

As investigações continuam no intuito de recuperar mais aparelhos e identificar os autores dos furtos e roubos. Os telefones recuperados foram: . Os telefones recuperados foram: Redmi8, Iphone8, Moto Onde Fusion , Moto C, Iphone 7, Moto G, Samsng A30 e Xiaomi Mia3.

Com Ascom/Polícia