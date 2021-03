Sete Lagoas passa dos 13 mil contaminados e registra mais três óbitos; veja mais no boletim desta sexta

Prefeitura divulga cronograma de vacinação para idosos de 76 e 77 anos

Sete Lagoas fecha a semana contabilizando 13.053 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 206 novos casos positivos, sendo 102 mulheres e 104 homens. Estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde 1.922 pessoas e 3.274 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 25.322 desde o início da pandemia.

Mais três óbitos por complicações da Covid foram confirmados. Um homem de 80 anos, no dia 16, que estava internado no Hospital Municipal; um homem de 66 anos, ontem, que estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças, e uma mulher de 83 anos, também ontem, internada na UPA. Assim, Sete Lagoas chega a 223 óbitos até o momento, 110 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 383 pessoas em isolamento domiciliar e 12.337 pacientes já curados.

Hospitalizados

Hoje são 139 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 57 UTI e 82 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 49 de Sete Lagoas, três de Prudente de Morais, dois de Funilândia e os demais de Papagaios, Caetanópolis e Baldim. Entre os internados, 116 testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e 18 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 46 internados, sendo 28 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 32 internações, sendo seis em UTI, das quais um em leito do SUS. No Hospital da Unimed são 38 pacientes internados, sendo 14 em UTI. E na UPA 23 internados, nove deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, está em 103,6%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 92,7%.