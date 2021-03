Programa Passando a Limpo desta sexta-feira (19) recebeu o presidente da CDL, Geraldir Alves

Nesta sexta-feira (19), o programa Passando a Limpo recebeu o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sete Lagoas, Geraldir Alves que, em entrevista a Álvaro Vilaça e Wagner Oliviera, falou sobre a situação do comércio da cidade em relação às determinações da onda roxa.

Durante o programa Geraldir Alves, reforçou a importância do trabalho para os comerciantes, uma vez que os colaboradores precisam exercer sua função para colocarem alimento em casa. “O comerciante é valente porque hoje, acima de tudo, ele tenta a todo momento preservar o emprego dos colaboradores que estão ali, pois aqueles colaboradores têm família e precisam levar comida para dentro de casa, eles precisam fazer de tudo para sobreviver”, afirmou.

Geraldir também destacou o problema da concorrência “desleal” entre os supermercados e os comerciantes. “Hoje a gente tem uma concorrência desleal, o comércio não essencial está fechado, mas outras empresas que se tornam essenciais, vendem os mesmos produtos que o comércio que está fechado. Eu acho que os governadores não estão pensando na roda econômica e não dão solução aos empresários”, disse.

Ele também destacou, que a economia precisa andar ao lado da saúde e que a primeira precisa girar, para que seja possível investir na segunda. “A gente tem que fechar esta equação de economia e saúde, porque hoje sabemos que o vírus mata, mas CNPJs vão morrer, as empresas vão quebrar, a fome vai chegar e o funcionário não tem o que fazer. O comerciante precisa trabalhar. Se a gente fechar, o país vai quebrar”, comentou. Ele completou ainda, que se isto acontece não vai ter servidor público que vai receber, porque o dinheiro não vai chegar, é um ciclo econômico. ” Se recolhe o imposto, ele vai para o governo investir em infraestrutura de saúde ou para melhorar a vida do cidadão e pagar o funcionalismo público. Nesta situação, o dinheiro não vai chegar no servidor municipal”, concluiu o Presidente da CDL de Sete Lagoas.

O programa Passando a limpo será reprisado pela Rádio Eldorado nesde domingo (21) a paqrtir das 9h da manhã. É possível ainda assistir ao programa na íntegra pela fanpage do site SeteLagoas.com.br.

Da Redação com site SeteLagoas.com.br