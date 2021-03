Vereador Júnior Sousa se reúne com Ten. Cel. Luiz Marinho

O Vereador Júnior Sousa está acompanhando de perto os atendimentos e procedimentos da área da saúde em Sete Lagoas. Durante esta semana, ele visitou as ESF’s (Estratégia de Saúde da Família) e postos de saúde do município para absorver dos colaboradores as condições e situação de atendimento, além de acompanhar nos pontos de vacinação a evolução da imunização de nossa população.

Em suas redes sociais, tem realizado um trabalho de extrema importância, orientando e divulgando para a população, não só a condição da pandemia, mas também protocolos de higienização. “Meu papel vai além do mandato. Tenho o dever e responsabilidade em estar presente junto a população, para que todos juntos possamos construir um cenário positivo frente a situação que vivemos”, disse Sousa.

Júnior também participou de reunião com o Ten. Cel. Luiz Marinho, na oportunidade foi apresentado ao vereador o plano de ação do efetivo para orientar e fiscalizar o cumprimento das normas descritas em decreto, para enfrentamento da COVID-19. O Coronel informou, que terá uma força tarefa para barreiras sanitárias nas duas entradas da cidade e serão intensificadas as ações de fiscalização nos estabelecimentos que não estão inclusos nos “serviços essenciais”

Ascom/ vereador Júnior Sousa