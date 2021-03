Neste sábado tem Webinar D’elas com Raquel Muniz

contece neste sábado (20), a partir das 16h, o Webinar D’elas, by Raquel Muniz. A videoconferência em formato de seminário, visa enriquecer o debate atual sobre temas, estudos, práticas e políticas voltadas para o feminino. A iniciativa é da Reitora do Centro Universitário Funorte, instituição que faz parte do mesmo grupo educacional da Rede de Ensino Promove, Raquel Muniz que contará com a presença de convidadas muito especiais e participantes de todo o Brasil.

Através de debates e atividades sobre temas que constituem conquistas e desafios para as mulheres brasileiras e norte-mineiras, o projeto D´Elas vai homenagear as mulheres neste mês de março, que tem no dia 8 a celebração do Dia Internacional da Mulher.

O objetivo é conscientizar não apenas a sociedade como um todo, mas, sobretudo, levar à valorização das mulheres por elas mesmas, o evento virtual, se constituirá de debates e que colocarão luz sob aspectos importantes do papel da mulher na sociedade.

O evento será construído com base em quatro temas: Saúde e autoestima da mulher, mulheres na política, empoderamento feminino e violência contra as mulheres.

Para cada tema elencado será realizada uma mesa redonda, que terá duração de cerca de 1 hora cada, entre apresentação, debate e perguntas que será online, transmitido pelo canal youtube.com/funorteoficial e pelo perfil facebook.com/raquelmuniz

Da Redação