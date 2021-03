Caixa reduz taxa de juros e oferta pausa nos pagamentos para Santas Casas e hospitais filantrópicos

Em Sete Lagoas, o Hospital Nossa Senhora das Graças pode ser beneficiado com as medidas

Instituições poderão solicitar pausa de até 180 dias no pagamento dos contratos atuais e contarão com carência de seis meses pela nova linha com taxas reduzidas

A Caixa anunciou, nesta quinta-feira (18/03), a reformulação da linha de crédito Caixa Hospitais para ofertar mais vantagens às Santas Casas e hospitais filantrópicos durante a pandemia. Entre as medidas, está o lançamento de linha de crédito com taxa 42% menor ao cobrado atualmente e a possibilidade de pausar em até 180 dias os pagamentos para operações já contratadas pelas linhas Caixa Hospitais, Caixa Giro SUS e Caixa Hospitais FGTS.

A linha Caixa Hospitais Pós Fixada (CDI) terá taxas a partir de 0,29% a.m. + CDI. Há possibilidade de carência de até seis meses para o início da primeira parcela e o prazo total para o financiamento foi ampliado de 84 para 120 meses.

CAIXA Hospitais:

O Caixa Hospitais é uma linha de crédito destinada às entidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), que tenham recursos financeiros a receber do Ministério da Saúde referentes aos serviços ambulatoriais e de internações hospitalares prestados.

Atualmente, cerca de 290 entidades são atendidas pela CAIXA, nesta modalidade de crédito. A carteira da operação, hoje, é de R$ 3,4 bilhões e representa aproximadamente 35% das dívidas dessas instituições no mercado financeiro.

Em 2020, a CAIXA já havia reduzido a taxa média da carteira em 45% das praticadas até 2018. O desenho da nova modalidade permitirá às entidades acessarem condições ainda melhores, de acordo com seu perfil.

