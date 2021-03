Cuca parte II: Técnico reestreia pelo Galo com missão de manter 100% do time no Mineiro

“Arrumadinho e certinho”. Parafraseando o técnico Cuca, é desta forma que o Atlético chega à quinta rodada do Campeonato Mineiro. Líder isolado do Estadual, com 12 pontos, o Alvinegro volta a campo nesta sexta-feira (19) para encarar o Coimbra, no Mineirão. Curiosamente, as duas equipes estrearão novos comandantes a partir das 17h30: no Galo, o curitibano de 57 anos; no time de Contagem, Eugênio Souza, ex-Tombense.

Avassalador neste início de competição, com 100% de aproveitamento, o Atlético também sobra no quesito ‘ataque mais efetivo’. Com 12 gols anotados até o momento, mesmo utilizando uma equipe alternativa (jovens da base + reservas + reforços), o Alvinegro tem mais tentos feitos do que a soma de América, Caldense e Cruzeiro, times que integram o G-4.

Se somarmos os gols marcados pelos últimos sete colocados do Estadual (Tombense, Boa, Patrocinense, URT, Coimbra e Uberlândia), o Galo também terá mais gols marcados até a quarta rodada. Números que impressionam!

Contudo, a expectativa é que Cuca volte a acionar os titulares, que tiveram período de descanso e não estrearam na temporada 2021. Com isso, Rafael, Dodô e companhia podem voltar ao banco de reservas, dando lugar a Everson, Arana e outros “donos dos postos”. Tudo depende da cabeça do treinador, que chegou a Belo Horizonte na última terça-feira; o interino Lucas Gonçalves era o responsável pela montagem e condução da equipe. Para o duelo com o Coimbra, o Atlético não poderá contar com Diego Tardelli, ainda em recuperação de lesão na coxa, e Marrony, artilheiro da equipe na temporada, que levou o terceiro cartão amarelo na última rodada. Coimbra Com apenas dois pontos obtidos em 12 disponíveis, a equipe de Contagem é a lanterna do Mineiro. Diogo Giacomini, que era o técnico mais longevo de Minas Gerais, acabou não resistindo ao péssimo início de competição e perdeu o cargo. Vice-campeão em 2020 com o Tombense, esbarrando justamente no Atlético, Eugênio Souza fará sua estreia nesta sexta-feira e tem a missão de tirar a equipe da degola.

Ficha técnica do jogo

ATLÉTICO X COIMBRA

ATLÉTICO

Everson (Rafael); Guga, Alonso, Réver e Arana; Jair (Allan), Alan Franco (Zaracho) e Hyoran (Nacho); Keno, Savarino (Hulk) e Sasha (Vargas)

Técnico: Cuca

COIMBRA

Jori; Filipi, Augusto, Carciano e Lucas Hipólito; Gustavo Crecci, Kauê e Marquinho; Klysman, Guilherme Santos e Rafhael Lucas

Técnico: Eugênio Souza

Motivo: 5ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 19 de março de 2021 (sexta-feira)

Horário: 17h30

Local: Mineirão

Arbitragem: Michel Patrick Costa, auxiliado por Felipe Alan de Oliveira e Breno Rodrigues

Transmissão: Première.