Ginásio Vinício Dias Avelar recebe reforma e nova pintura

Com a pandemia do novo coronavírus, os espaços esportivos de Sete Lagoas ficaram praticamente vazios. A suspensão temporária de eventos esportivos, porém, serviu para que a Prefeitura, por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, investisse na reforma de vários desses locais, como as quadras do Santa Rosa, da Arara, o ginásio Dr. Márcio Paulino, os campos do Montreal e do Serrinha e, mais recentemente, o ginásio Vinício Dias Avelar.

Nesta semana o ginásio recebeu os retoques finais da pintura, que também incluíram reforma do piso, já bastante deteriorado, e também de drenagem. O ginásio, inaugurado em 2008, teve sua última pintura feita em 2017 e sempre tem agenda cheia de eventos não só de futsal, basquete e vôlei, mas também recebe torneios de artes marciais e até uma etapa do campeonato brasileiro de sinuca.

“Como nao tinhamos dotação aberta ainda, fizemos parceria com comerciantes da região com o município. Por aqui já passaram eventos como Engenhariadas, Jemg, Jesel, entre outros, além de projetos como Plesc e Pelc. Torcemos para que essa pandemia passe logo, pois um ginásio como este não pode ficar parado”, afirmou o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca.

O prefeito Duílio de Castro foi conferir de perto o resultado na manhã da última sexta-feira e gostou do que viu. “Estamos buscando caminhos novos para continuar mudando a cara de Sete Lagoas. Mesmo em época de pandemia, estamos trabalhando muito em todas as áreas, e no esporte não é diferente. Afinal, esporte também é saúde e a iniciativa privada tem nos ajudado bastante nessas reformas”, completou o prefeito.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom