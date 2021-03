Pastores e líderes evangélicos se reúnem para orar nos hospitais de Sete Lagoas

Uma bonita atitude surpreendeu quem passava pelas unidades hospitalares no sábado dia 13 de março, pastores e lideres evangélicos de Sete Lagoas, se uniram e foram para a porta das unidades de saúde do município para orar pelos pacientes acamados devido a Covid 19, bem como pelos profissionais que estão na linha de frente e gestores do nosso sistema de sáude.

O Hospital Municipal, Hospital Senhora da Graças, UPA e Hospital da Unimed, foram alguns dos alvos desse grande clamor levantado pela igreja.

Convocados pelo Conselho de Pastores, atendendo ao pedido de médicos, pacientes, parentes, enfermeiros e crendo no texto de Tiago 5, versículo 16, que diz “A oração do justo, pode muito em seus efeitos”, os líderes de várias congregações não mediram esforços para estar presente, nesse momento, que emocionou a todos os presentes.

É a igreja cristã evangélica, mostrando sua força e o poder que há na unidade e na oração.

Assessoria de Comunicação CONPAS