Avhom faz campanha para compra urgente de colchões para o Hospital Municipal

A Associação das voluntárias do Hospital Municipal de Sete Lagoas- Avhom está precisando do apoio da população. E desta vez, a campanha é o atendimento para novos leitos de urgência do hospital que atende Sete Lagoas e região.

Devido a pandemia, a Avhom também não tem realizado eventos para a viabilizar recursos, além disto várias voluntárias fazem parte do grupo de risco, mas mesmo mantém o atendimento prestado.

Com a implantação dos novos leitos, a Avhom precisa agora adquirir mais de 17 colchões, com o custo de R$406,00 cada,

Segundo Simone Moysés, Vice-Presidente da Avhom a população sempre ajuda, em todas as campanhas e já está ajudando ” Nosso atendimento para os pacientes vem sendo mantido, através de plantões, mesmo com nossa sede limitada para atendimento ao público. Sempre ajudamos com fraldas, material de higiene pessoal e agora precisamos de adquirir colchões, para os novos leitos e contamos com o apoio da comunidade”, disse.

Da Redação