EXCLUSIVO: Comandante da PM avalia cumprimento da onda roxa em Sete Lagoas e região

Em entrevista à Rádio Eldorado nesta quinta-feira o Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel Luiz Marinho, fez uma avaliação positiva do primeiro dia de fiscalização do cumprimento da onda roxa em Sete Lagoas e em cidades da região. “A preservação da vida, esse é o objetivo da nossa operação. Estamos atuando em diversas frentes para poder evitar transferências de pacientes onde não tem leitos, temos ter cuidado e neste sentido que a Polícia Militar tem atuado. Estamos verificando os alvarás dos estabelecimentos e muita denúncias e todas são checadas. Fazemos um registro para o nosso controle, isto diariamente para o cumprimento das restrições e circulação de pessoas”, explicou.

Sobre o efetivo empregado, ele afirmou que por questões de planejamento estratégico não é divulgado o número de policiais, mas adiantou que todo pessoal da área administrativa e soldados alunos está sendo empregado nas operações. “Temos um curso de formação de soldados que começou em 2020 com previsão para formatura no primeiro semestre deste ano tendo as aulas sido suspensas e estão sendo empregados nesta fiscalização, contribuindo bastante com nosso efetivo empregado”, diz.

Na avaliação do Comandante da Polícia Militar, o balanço inicial é positivo. ” Foi um quantitativo imenso de fiscalização em estabelecimentos não essenciais abertos, quando alguns alegavam falta de conhecimento, outros tentando burlar a fiscalização, porque o Decreto do Estado é impositivo. A nossa orientação foi no sentido de cumprir o decreto estadual que já estava em vigor , mas o município sempre preocupado em preservar vidas e cuidar das pessoas esteve em contato com os procuradores do município e de imediato foi publicado o decreto municipal. A noite eu estive atuando e as ruas estavam muito desertas e isto significa que população tem cumprido as determinações”, ressaltou.

No que diz respeito à receptividade dos empresários no momento da fiscalização, Luiz Marinho informou, que todos empresários receberam muito bem a Polícia Militar e que posteriormente a divulgação das estatísticas deste trabalho será feita pelo comando da polícia no estado.

Questionado em relação à atuação nas cidades da região que pertencem a Sete Lagoas o Ten. Cel Marinho confirmou que vem sendo acontecendo de forma tranquila também. “A missão da Polícia Militar que neste momento é preservar vidas, precisa de ser compartilhada por todos, é difícil, porque eu sou também cidadão, mas neste momento temos que compreender que chegamos no momento mais difícil da pandemia, que é a preservação da vida”, concluiu o Comandante da PM