Sete Lagoas registra 156 novos casos positivos; boletim traz número de infectados por bairro em 2021

Sete Lagoas chega nesta quinta-feira, 18 de março, a 12.847 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 156 novos casos positivos, sendo 82 mulheres e 74 homens. Estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde 1.989 pessoas e 3.258 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 25.075 desde o início da pandemia.

Dois óbitos em decorrência de complicações da Covid ocorreram nas últimas 24 horas, ambos no Hospital Municipal. Uma mulher de 79 anos ontem e outra mulher de 75 anos hoje. Um óbito em domicílio de um homem de 96 anos ocorrido no último domingo também foi incluído nos registros. O Hospital São Lucas, de Belo Horizonte, também notificou a Secretaria Municipal de Saúde de um óbito por Covid ocorrido no dia 26 de dezembro do ano passado, um morador de Sete Lagoas de 83 anos. Assim, são 220 óbitos até o momento, 96 pacientes da cidade hospitalizados com resultado positivo, 352 pessoas em isolamento domiciliar e 12.179 curados.

Hospitalizados

Dos 134 pacientes internados hoje, 59 estão em UTI e 75 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 52 de Sete Lagoas, três de Prudente de Morais e os demais de Funilândia, Papagaios, Caetanópolis e Baldim. Entre os internados, 105 testaram positivo para Covid, seis tiveram resultado negativo e 23 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 35 internados, sendo 29 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 33 internações, sendo seis em UTI, das quais uma em leito do SUS. No Hospital da Unimed são 33 pacientes internados, sendo 14 em UTI. E na UPA são 23 internados, dez deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, voltou a subir e está hoje em 107,3%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice é de 97,6%. Lembrando que ocupação acima de 100% não significa que há pacientes sem atendimento, mas sim que estão em leitos que não estão cadastrados no SUS, ou seja, não há pacientes desassistidos ou em macas pelos corredores em Sete Lagoas. Todos os pacientes são atendidos.

Vacinômetro

A Secretaria Municipal de Saúde finalizou ontem a vacinação de idosos na faixa etária de 78 e 79 anos. Até esta quarta-feira, 17, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 12.152 pessoas. Deste total, 5.894 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 6.258 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 5.251 pessoas, sendo 1.539 idosos e 3.712 profissionais da Saúde. Um novo lote de vacinas deve ser enviado pelo Governo do Estado à Sete Lagoas na próxima segunda-feira. Assim, um novo cronograma deve ser anunciado a partir de terça-feira. Enquanto não chega a sua vez, continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Lembrando que, enquanto durar a onda roxa, o novo telefone para denúncias de comércios irregulares e aglomerações é o da Polícia Militar, pelo 190. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Confira abaixo a lista atualizada de bairros com mais casos de Covid registrados este ano em Sete Lagoas.

Centro – 233

Boa Vista – 181

Jardim Arizona – 159

Cidade de Deus 147

Carmo I – 146

Progresso – 145

Montreal – 140

JK – 130

Verde Vale – 126

Iporanga – 124

São Francisco – 118

São Geraldo – 116

N. Sra. das Graças – 113

Luxemburgo – 110

Santo Antônio – 109

Interlagos I e Indústrias – 104

Nova Cidade – 98

Canaan – 97

Catarina – 91

Santa Luzia e São João – 90

Belo Vale I e Manoa – 84

Jardim Europa – 81

Aeroporto – 75

Jardim Primavera I – 74

Canadá e Esperança – 68

Barreiro – 65

CDI – 64

Vapabuçu e Vale das Palmeiras – 59

Jardim Cambuí – 58

Não informado – 58

Bernardo Valadares – 57

Bela Vista I – 55

Alvorada e Emília – 51

Orozimbo Macedo e Padre Teodoro – 49

Itapuã I – 48

Mangabeiras – 47

Brasília – 45

Morro do Claro – 43

Jardim Primavera II e São Cristovão – 42

Eldorado e São Vicente – 40

Monte Carlo – 39

Industrial e Várzea – 38

Braz Filizola – 37

São Dimas – 36

Olinto Alvin – 35

Carmo II, Interlagos II e Santa Elisa – 34

Santa Rosa – 33

Santa Rita – 31

Fátima e Bela Vista 2 – 29

Santa Helena – 27

Papavento – 26

São Pedro e Vila Brasil – 25

Novo Horizonte e Nossa Sra. de Lourdes – 24

Belo Vale II, Bouganville I, Jardim dos Pequis e Planalto – 23

Itapuã II – 22

Flórida, Mata Grande e São Jorge – 21

Dante Lanza, Santa Felicidade – 20

Belo Vale III – 19

Chácara do Paiva, Cidade Nova e Dona Dora – 18

Dona Silvia – 17

Portal da Serra e Santa Maria – 16

New York, Residencial Por do Sol, Universitário – 15

Bom Jardim, Iporanga II, Panorama e Titamar – 14

Glória, Tamanduá e Santa Marcelina – 13

Indústrias II – 11

Esmeraldas I – 10

Residencial Da Vinci, Santa Cruz e Zona Rural – 9

8 CASOS

Esmeraldas II, Residencial Campestre.

7 CASOS

Canadá II, Ouro Branco, Lontrinha, São Cristovão II e Residencial Ermitage,

6 CASOS

Brejinho, Cedro Cachoeira, Lagoa Grande, São José, São Sebastião

5 CASOS

Anchieta, Bouganville II, Campo de Aviação, Del Rey, Iraque,

4 CASOS

Bandeirante, Fazenda Velha, Lontra, Montreal II, Recanto da Serra, Recanto do Cedro,

3 CASOS

Catavento, Condomínio Lagoa Azul, Esplanada do Moinho, Jardim Carolina, Padre Teodoro II – 3

2 CASOS

Cemig, Estiva, Goiabeiras, Hororina Pontes, Lagoinha, Santa Mônica e Quintas da Varginha

1 CASO

Alex Paiva, Areias, Colorado, Boa Esperança, Funcionários, Henrique Nery, Morro Redondo, Residencial Blue Garden, Recanto São José, Riacho do Campo, Quinta do Lago e Silva Xavier