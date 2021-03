Polícia Militar aumenta efetivo nas ruas e intensifica operações devido a Covid-19

Para conter o avanço da COVID-19 no Estado de Minas Gerais, foi elaborada a Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 139, que classifica todos os municípios do Estado na “onda roxa” do programa Minas Consciente. Essa deliberação prevê que apenas poderão funcionar os serviços essenciais, além de impor algumas medidas que proibem, inclusive, a circulação de pessoas.

Para garantir a segurança e a saúde de toda população de Sete Lagoas e região, o 25º BPM tem adotado medidas para intensificar a fiscalização do cumprimento das medidas restritivas que foram impostas pelo Governo do estado de Minas Gerais.

Desse modo, os policiais da área administrativa estão trabalhando nas ruas durante esse período da Onda Roxa, além da presença diária dos alunos do Curso de Formação de Soldados, que reforçam o policiamento ostensivo e atuam incessantemente em defesa da sociedade, principalmente durante essa fase crítica de enfrentamento da pandemia.

Redação com Agência Local de Comunicação- RPM