Moradores do bairro das Indústrias ganham nova rua Aldo Costa

Faltam apenas acabamento com a coloração de meios-fios e remodelagem das caixas que receberão a água das chuvas

O que antes era um problema na vida dos moradores e usuários da rua Aldo Costa, no bairro das Indústrias II, agora se transformou em alívio. Depois de décadas gerando poeira, lama, inundações, contratempos e adversidades, as obras de drenagem e pavimentação da via já estão em fase de finalização.

A Prefeitura – por meio da Secretaria Municipal de Obras – ainda melhorou o projeto com a limpeza dos canais de escoamento da água de chuva que vem da MG-424, da Avenida Norte-Sul e da parte alta do bairro. Nesta quarta-feira, 17, o prefeito Duílio de Castro visitou o local. “Foram construídas galerias interceptores que garantem a captação de água que, em outros tempos, invadia casas e destruía o piso de ruas da região. Um problema de muito tempo que estamos resolvendo”, disse o prefeito.

No momento, a Prefeitura está desassoreando a galeria que leva a água para a lagoa logo abaixo, para garantir o encaminhamento mais efetivo da água da chuva. Morador da rua há dez anos, o mecânico Vinícius Martins conferiu de perto as melhorias que a rua vem recebendo. “É um alívio. Aqui antigamente nem de bicicleta era possível transitar. Era poeira o tempo todo e, quando chovia, muita lama e água de chuva dentro das nossas casas”, lembra. A realidade agora já é outra. Esta é a penúltima fase da obra. A próxima e última será o acabamento final com a coloração de meios-fios e remodelagem das caixas que receberão a água das chuvas.