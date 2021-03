Sete Lagoas tem quase o dobro de internações e quatro mortes; confira, boletim desta quarta

Sete Lagoas também entra na Onda Roxa e fiscalização será feita pela Polícia Militar

Sete Lagoas chega nesta quarta-feira, 17 de março, a 12.691 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 163 novos casos positivos, de 67 mulheres e 96 homens. Estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde 1.986 pessoas e 3.223 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 24.852 desde o início da pandemia.

Quatro óbitos foram registrados: um óbito suspeito ocorrido no dia 15, no Hospital Municipal, foi confirmado. Um homem de 60 anos. Ontem foram dois óbitos: um homem de 55 anos que estava internado no Hospital Municipal e uma mulher de 77 anos que estava internada no Hospital da Unimed. Hoje pela manhã, um óbito ocorreu na UPA, um homem de 66 anos. Assim, a cidade chega hoje à marca de 216 óbitos em decorrência de complicações da Covid. Hoje são 115 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, quase o dobro da semana passada. Há sete dias eram 64 internados. Há 315 pessoas em isolamento domiciliar e 12.046 pacientes já curados.

Hospitalizados

Dos 136 pacientes internados hoje, 54 estão em UTI e 82 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 49 de Sete Lagoas, dois de Prudente de Morais e os demais de Papagaios, Caetanópolis e Baldim. Entre os internados, 101 testaram positivo para Covid, três tiveram resultado negativo e 32 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 45 internados, sendo 29 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 34 internações, sendo quatro em UTI, das quais uma em leito do SUS. No Hospital da Unimed são 32 pacientes internados, sendo 11 em UTI. E na UPA estão hoje 26 internados, dez deles em UTI, ou seja, mesmo a Prefeitura dobrando o número de leitos esta semana na UPA, a taxa de ocupação de UTI na unidade já chegou a 100%. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto da públicos quanto particulares, a taxa de ocupação está hoje em 98,18%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice é hoje de 97,56%.

Onda Roxa

O Governo de Minas Gerais publicou, na manhã desta quarta-feira, 17, a Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 139, que classifica todos os municípios do Estado na “onda roxa” do programa Minas Consciente. Assim que foi notificado pelo Governo de Minas, o prefeito Duílio de Castro convocou uma reunião com representantes de várias secretarias para planejar ações que garantam a aplicação das normas visando o combate à pandemia na cidade. Um novo Decreto Municipal será publicado ainda hoje.

Todo o Estado ficará na faixa roxa por 15 dias e, neste prazo, a situação da pandemia será monitorada diariamente. A partir desta quarta-feira só podem funcionar as atividades consideradas essenciais, além da exigência de regras adicionais sobre a circulação de pessoas. A Polícia Militar vai atuar na fiscalização de maneira integrada com a Guarda Municipal para garantir que as recomendações sejam cumpridas. Assim, a partir desta quarta-feira, o telefone para denúncias de estabelecimentos descumprindo o decreto e de aglomerações devem ser feitas pelo 190 e não mais pelo 153.

Vacinação

O cronograma de vacinações segue em Sete Lagoas hoje até às 17h. Estão sendo vacinados idosos de 78 e 79 anos em três locais: estacionamento do Unifemm (entrada pela rua Pedra Grande), Ginásio Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha) e na Faculdade Santo Agostinho (R. Atenas, 237, Jardim Europa). Os documentos obrigatórios são identidade com foto, comprovante de endereço em nome do idoso (quem não tiver, deve solicitar no ESF de referência) e Cartão do SUS. Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção serão vacinados em domicílio, necessitando para isso agendar a vacinação no posto de saúde mais próximo de sua residência.

Até ontem receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 11.878 pessoas. Deste total, 5.888 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 5.990 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 5.245 pessoas, sendo 1.537 idosos e 3.708 profissionais da Saúde. Enquanto não chega a sua vez, continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus