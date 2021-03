URGENTE: PM prende suspeito de falsificação de bebidas em Sete Lagoas

Mais uma denúncia nesta quarta-feira, 17, levou a Polícia Militar em uma ação rápida prender homem com farto material, de comercialização de bebidas falsificadas em Sete Lagoas.

Foi noticiado via rede rádio que um indivíduo D.D.U estaria deslocando pela Av Perimetral sentido Nova Cidade/Montreal em uma Hillux de cor preta, que havia denúncia que este indivíduo estaria armado e comercializava bebidas falsificadas.

Foi montada operação cerco/bloqueio sendo o veículo abordado no local supracitado pelas equipes. Após buscas pessoais e no veículo, foi localizado pela CB Reginalda um revólver cal.38 municiado com 06 munições intactas, entre os bancos do motorista/passageiro. Ainda no interior do veículo foram localizados 11 garrafas de Whisky.

Após levantamentos/diligências das equipes envolvidas foram localizados os demais materiais na residência e no bar do autor, um tonel de 250 litros de whisky e mais 81 garrafas de whisky. Após comparecimento da perícia, o autor preso foi encaminhado para a DP juntamente dos materiais arrecadados. O veículo foi removido ao pátio do socorro fênix.

O suspeito foi preso, 01 Revólver CAL.38, 10 Munições Intactas CAL.38, 01 Veículo Removido, 01 Tonel 250L Whisky, 63 Garrafas JW Red Label, 06 Garrafas JW Black Label, 01 Garrafa JW Double Black, 04 Garrafas Absolut Vodka,02 Garrafas Ballantines Finest, 03 Garrafas Jack Daniel’s, 02 Garrafas Petra Puro Malte, 01 Garrafa Cerveja Crystal Beer, 08 Tubos de Lacres de Garrafa, 02 Galões 17kg Extrato Carvalho, 03 Galões 5kg Essência Whisky, 01 Galão Álcool, 04 Embalagens Johnnie Walker e 06 Engradados.

Redação com informações da Polícia Militar