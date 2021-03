Receita Federal em Sete Lagoas restringe atendimento a canais virtuais diante do agravamento da pandemia da Covid19 no Estado

O objetivo é contribuir para a menor circulação de pessoas nas cidades, reduzindo a contaminação.

Diante do agravamento da pandemia de Covid-19 no Estado, a Receita Federal em Minas Gerais decidiu restringir o atendimento aos canais virtuais, inicialmente por uma semana a partir do dia 15 de março.

O objetivo é contribuir para a menor circulação de pessoas nas cidades, reduzindo a contaminação. A nova restrição busca diminuir o afluxo não só dos servidores e funcionários, mas também dos diversos contribuintes que procuram o atendimento. Para dar um exemplo, em Belo Horizonte cerca de 600 pessoas buscam o atendimento presencial todos os dias.

É possível realizar os serviços oferecidos pela RFB por meio dos diferentes canais virtuais disponíveis; alguns deles criados ou aperfeiçoados para atender a sociedade neste período de distanciamento social, considerando que a prioridade, agora, é garantir a segurança e a saúde de todos.

No link www.gov.br/ receitafederal/pt-br/canais_ atendimento estão relacionados todos os canais de atendimento, como o Portal e-CAC, o Fale Conosco, o Chat e o Dossiê Eletrônico Digital (DDA), além do atendimento por meio do e-mail atendimentorfb.06@rfb.gov.br.

A medida será revista na sexta-feira, dia 19 de março, quando poderá ser prorrogada por mais uma semana, a depender de nova avaliação no final do período.

Receita de Proteção

O atendimento virtual, projeto central da instituição pelo que traz de praticidade, conforto e economia, ganhou novo impulso desde o início da pandemia, considerando que a nossa prioridade é proteger a vida.

Você também faz parte desta Receita.