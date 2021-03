URGENTE: Polícia Militar lança todo efetivo em Sete Lagoas e região, para cumprir a onda roxa

Conforme a Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 139, que classifica todos os municípios do Estado na “onda roxa” do programa Minas Consciente, a Polícia Militar atua na fiscalização para o cumprimento das medidas.

Em Sete Lagoas, sedes do 25º Batalhão de Polícia Militar e da 19ª Região da Polícia Militar que abrangem municípios da região, a medida já está sendo cumprida.

Segundo o Tenente Coronel Luiz Marinho, Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, após reunião com a Procuradoria do Município todas as medidas já foram adotadas, para a fiscalização em conjunto com o município.

De acordo com ele, a partir de hoje toda os policiais da área administrativa serão empenhados na fiscalização, além da suspensão imediata do Curso de Formação de Soldado para a atuação dos soldados alunos também.

O Comandante afirmou, que este aumento do efetivo na fiscalização representa em média, 50 policiais/dia a mais. “Precisamos do apoio de toda a população, neste momento de enfrentamento da pandemia. O momento é difícil para todos, mas esse apoio é fundamental. A Polícia Militar está cumprindo sua missão constitucional, que é garantir a ordem pública”, disse Ten. Cel. Luiz Marinho.

Da Redação