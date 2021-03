Faculdade Atenas disponibiliza vaga de emprego

Escolaridade: Cursando do 1º ao 5º período na área da saúde: Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e afins

Experiência: Não exigida. Desejável: Domínio no pacote Office

Horário de trabalho: 20 horas semanais – manhã ou tarde.

Bolsa: Será apresentado na entrevista.

Benefícios: Vale transporte e lanche na empresa

Atividades: Realizar simulação de casos clínicos em aulas ministradas no curso de Medicina.

Os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail: recrutamentocentroeducacional@gmail.com colocando no assunto o nome da vaga“PACIENTE SIMULADO – ESTÁGIO”