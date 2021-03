Brasil bate novo recorde e mortes por COVID-19 explodem no país

Desde o início da crise sanitária no Brasil, foram registradas 282.128 mortes por covid-19 e 11.594.204 casos.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 74.595 novas contaminações. A média móvel dos últimos sete dias também chegou ao nível inédito de 1.894 mortes e 67.396 casos novos. Esses dados não incluem os registros do Rio Grande do Sul desta terça, pois o Estado ainda não tinha enviado os números ao Conass até a publicação deste texto. Segundo a secretaria estadual, no entanto, foram 502 óbitos no período no Rio Grande do Sul, totalizando as 2.842.