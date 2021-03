Sistema FAEMG/SENAR/INAES segue a onda roxa do Governo

Tendo em vista o aumento dos casos de covid-19 no estado e o comprometimento das redes de saúde, o Sistema FAEMG/SENAR/INAES vai suspender, a partir desta quarta (17), cursos e eventos presenciais de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS), enquanto durar a Onda Roxa imposta pelo Governo de Minas. A medida atende a Deliberação nº 130, de 3/3/2021, do Comitê Extraordinário Covid-19.

Já a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), como se enquadra como atividade essencial, poderá ser mantida presencialmente, desde que acordado entre o técnico e o produtor rural e com a adoção de todos os protocolos de segurança contra a propagação do coronavírus – distanciamento, máscaras e higienização com álcool 70%. Ainda assim, deve ser privilegiado o atendimento remoto.

Cursos e atividades que forem possíveis no formato on-line serão alterados para esta modalidade – com aulas virtuais ao vivo. As orientações serão repassadas pelos instrutores.

As outras áreas do Sistema FAEMG/SENAR/INAES também estão trabalhando em sistema de home office. Qualquer tipo de solicitação pode ser feita por telefone e por meios digitais. Na sede, em BH, o trabalho presencial é autorizado apenas para casos em que o mesmo não é possível de ser feito remotamente.

O Sistema FAEMG/SENAR/INAES reforça a importância de se acatar as determinações da Onda Roxa, com o objetivo de preservar a saúde e a vida das famílias do campo e da cidade.

Mais informações: (31) 3074-3000

www.sistemafaemg.org.br

https://www.mg.gov.br/minasconsciente

Assessoria de Imprensa