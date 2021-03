Mais uma vez na luta contra pandemia, vereadores se mobilizam em texto que trata de compra de vacinas

Os parlamentares da cidade não mediram esforços e realizaram duas sessões (Ordinária e Extraordinária), nesta terça-feira (16), para votar e aprovar matéria do Executivo que pode viabilizar compra de vacinas contra a Covid-19. O Projeto de Lei Ordinária (PLO) 155/2021 foi aprovado em todas as instâncias no Legislativo, em regime de urgência, e volta para que o Executivo siga com os encaminhamentos.

O PLO reforça a luta e contribuição da Câmara Municipal de Sete Lagoas contra o coronavírus. O texto “ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde”.

Os demais textos da pauta também foram aprovados na Reunião Ordinária desta terça. A única matéria que não passou por unanimidade foi o Recurso 41/2021 de autoria do vereador Janderson Avelar (MDB). A aprovação veio com votos contrários de Caio Valace (Pode), Ivan Luiz (Patri), João Evangelista (PSDB), Ismael Soares (PP) e Sílvia Regina (PSC). A pauta completa pode ser acessada pelo link que segue.

Na comunicação pessoal a pandemia foi o tema mais abordado, acompanhe.

Carol Canabrava (Avante): O Assunto é sério porque a ocupação de leitos está em 100%. O governador se pronunciou e entraremos na onda roxa. Venho contribuindo no combate ao vírus. Apresentei alguns Requerimentos para contribuir nessa batalha. Venho fazendo meu trabalho, estive na Cidade Administrativa. Estamos fazendo nossa parte e cada um precisa fazer a sua parte.

Gilson Liboreiro (SD): Chegamos em suma situação de medo, terror, ansiedade e colapso que se aproxima. Não queremos chegar em situação como a que aconteceu no ano passado na Itália e Equador que chegaram a não ter covas para enterrar seus mortos. Nossa gestão da pandemia foi terrível, tratada como uma gripezinha. Mas ainda dá tempo, tem que testar, comprar vacina.

José de Deus (REP): Quero falar sobre união e compromisso. Muitas vezes somos levados a acreditar em alguma situação, mas o poder é emanado do povo. O problema é meu, é seu é de todos nós. Precisamos de união e compromisso. Duas palavras simples que precisam ser usadas. Para alcançarmos o objetivo da vacina para todos precisamos trabalhar unidos. Peço, mais uma vez, que todos façam a sua parte, respeite quem você ama, respeite a vida.

Caio Valace (Pode): Fui acionado pelo prefeito Duílio de Castro para fazer as tratativas com o prefeito de Betim, Vitório Mediolli, sobre os encaminhamentos que Betim está fazendo para a compra das vacinas. Essas tratativas já estão acontecendo.

Marli de Luquinha (MDB): Agradecer ao secretário de Estado que enviou dez respiradores ao município, vai contribuir muito. Estivemos na Cida Administrativa e é hora de unirmos forças em prol da cidade.

Sílvia Regina (PSC): Falar que a vacina vai chegar é uma coisa extraordinária. É o momento de nós nos unirmos. No meu entendimento é hora de irmos todos juntos, vamos todos nós. Gravei um vídeo pedindo encarecidamente para que as pessoas possam doar sangue. É muito importante e a Hemominas precisa muito. Além de salvar vidas, você previne muita coisa com os exames que são feitos.

Ivan Luiz (Patri): Agradecer ao amigo Junior Sousa, essa semana uma senhora precisou de sangue e o Junior replicou com grande alcance. Parabéns para o Eraldo por trazer nosso deputado, Dr. Frederico, que destinou R$ 100 mil para o hospital Nossa Senhora das Graças. Aproveitar para externar que Sete Lagoas está ganhando com esse embate sadio que estamos travando em prol da cidade.

Eraldo da Saúde (Patri): A gente fica emocionado com a palavra de todos os colegas. Fiquei feliz em receber o deputado federal, Dr. Frederico. Minhas palavras serão as dos colegas, todos foram muito sábios, só tenho a agradecer a todos.

Janderson Avelar (MDB): Queria deixar minha insatisfação. Algumas semanas atrás pedimos atenção dos sete-lagoanos com relação ao mosquito da dengue, uma parente de minha assessora perdeu a vida por dengue hemorrágica. Vamos ficar atentos e limpar nossos quintais. Prestar minhas condolências a todas as famílias que perderam entes pela Covid-19.

Junior Sousa (MDB): Ontem estive no HNSG vão receber duas novas máquinas para hemodiálise. Chegou o momento onde a individualidade não se transparece mais. O trabalho em conjunto de cada um de vocês será evidenciado de forma conjunta. A onda roxa é a mais restritiva e que todos possam dizer à população para tomar cuidado e se cuidarem. A informação precisa chegar clara e transparente para a população e informar que a onda é restrita.

Ivson (Cidadania): Quando fazemos justiça a alguém estamos dando a pessoas aquilo que é a dela de direito. Estamos falando sempre de lockdown, a OMS já se declarou contra o Lockdown. O pai de família pode perder o direito de trabalhar, mas continua tendo que pagar contas e impostos. Temos que falar de justiça. Vamos pedir ao prefeito para revogar o aumento das contas do SAAE.

Heloísa Frois (Cidadania): Momento de cautela e preocupação, estamos vivenciando a história, fomos assolados por uma situação que jamais imaginávamos passar por ela. Fica o apelo para que as pessoas continuem ajudando. Peço a população calma porque vamos aguardar o detalhamento da onda roxa para saber o que será aplicado em Sete Lagoas. Já conversei com a Procuradoria do município para detalhar a informação para que possamos divulgar.

Roney do Aproximar (PSL): Estamos passando por um momento muito complicado e precisamos da união de todos. Não somos nem seis, nem 11. Precisamos lutar pela população da cidade, somos trabalhadores do povo.

Ismael Sores (PP): Várias cidades vizinhas criaram barreiras, mas não se preocuparam em aumentar os leitos de UTI que custam R$ 2 mil por dia e só é repassado R$ 800. Quando vejo a fala dos colegas percebo que não tem bom nem ruim, quem fez ou quem não fez, mas temos que trabalhar juntos.

Pr. Alcides (PP): Quero emitir meus sentimentos e condolências ao Pr. Zezinho que foi sepultado no último domingo, morreu por um mal súbito. Sentimentos a família do Pr. Ricardo Abreu, vítima da Covid-19 que ficou mais de 50 dias hospitalizado. Minhas condolências aos familiares do nosso Ronaldo Rodrigues da revista Espaço Livre, pessoa que fazia a diferença. Sobre a pandemia por mais que a gente fale, o povo não é sensível ao que recomendamos. É preciso iniciar a fiscalização a partir das 17h, 18h.