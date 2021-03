Prefeitura abre mais leitos de UTI. Ocupação e novos casos continuam em alta

De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, 16, houve um aumento de 1,34% nas notificações de casos suspeitos nas últimas 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde monitora 1.889 pessoas e já encerrou esse acompanhamento para 3.195 pessoas. Os testes com resultado negativo já somam 24.707 desde o início da pandemia.

Dos dois óbitos suspeitos registrados ontem de manhã no Hospital Municipal, um confirmou ser por complicações da Covid, um homem de 54 anos. O outro deu resultado negativo, um homem de 60 anos. Assim, Sete Lagoas chega hoje a 12.528 casos positivos, com a confirmação de 175 novos testes positivos: 91 mulheres e 84 homens. Entre os positivos, estão 212 óbitos, 82 pacientes da cidade hospitalizados, 283 pessoas em isolamento domiciliar e 11.951 já curados.

Hospitalizados

A Prefeitura de Sete Lagoas abriu ontem mais cinco leitos de UTI Covid na UPA. A unidade agora passa a contar com dez leitos exclusivos para atendimento a pacientes com o novo coronavírus. Esses novos leitos fizeram com que a taxa de ocupação reduzisse um pouco em relação a ontem, mas ainda assim mais pacientes estão internados. A cidade chega hoje a 114 pacientes internados por causas respiratórias, 52 em UTI e 62 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 46 de Sete Lagoas, dois de Prudente de Morais e os demais de Abaeté, Papagaios, Caetanópolis e Baldim. Entre os internados, 90 testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e 19 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 41 internados, sendo 28 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 25 internações, sendo quatro em UTI, das quais uma em leito do SUS. No Hospital da Unimed são 29 pacientes internados, sendo 11 em UTI. E na UPA são 19 internados, nove deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid somando-se as unidades do SUS e da rede particular chega hoje a 94,5%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice é de 92,7%.

Decreto

Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira, 15, entre técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e o prefeito Duílio de Castro, foi definido que o Decreto nº 6.484, que instituiu o “toque de recolher” e outras medidas restritivas, será prorrogado por mais uma semana, além de outras medidas, como a proibição do consumo de alimentos e bebidas em restaurantes, bares, padarias e similares, sendo permitido apenas o delivery, em qualquer horário, ou retirada no local, respeitando-se o horário de funcionamento especificado no decreto. Clubes também ficam proibidos de funcionar no período. As alterações valem até a próxima segunda-feira, dia 22 de março.

Porém, o Governo de Minas anunciou que a partir desta quarta-feira todo o estado entra na onda roxa do programa Minas Consciente, onde apenas os serviços considerados essenciais devem funcionar. A Prefeitura aguarda a publicação da deliberação do Estado para definir sobre a publicação de um novo decreto municipal.

Consórcio intermunicipal

Na manhã desta terça-feira, 16, o prefeito Duílio de Castro anunciou que a Prefeitura de Sete Lagoas pretende aderir ao consórcio intermunicipal para a aquisição de mais vacinas contra a Covid-19. Para isso, foi enviado para a Câmara Municipal o Projeto de Lei 155/2020, que autoriza o Município a integrar o consórcio. “Estamos fazendo nossa parte. Até o momento não precisamos enviar nenhum paciente de Sete Lagoas para outra cidade. Mas é importante que a população faça a sua parte”, disse o prefeito. Quase 11 mil pessoas já foram imunizadas na cidade que, até o momento, depende exclusivamente das remessas de doses enviadas pelo Governo Federal. O projeto foi aprovado na Câmara nos dois turnos e redação final e segue agora para sanção do Executivo.

O cronograma de vacinações segue em Sete Lagoas nesta terça e quarta, dias 16 e 17, de 08h30 às 17h. Estão sendo vacinados os idosos de 78 e 79 anos em três locais: estacionamento do Unifemm (entrada pela rua Pedra Grande), Ginásio Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha) e na Faculdade Santo Agostinho (R. Atenas, 237, Jardim Europa). Os documentos obrigatórios são identidade com foto, comprovante de endereço em nome do idoso (quem não tiver, deve solicitar no ESF de referência) e Cartão do SUS. Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção serão vacinados em domicílio, necessitando para isso agendar a vacinação no posto de saúde mais próximo de sua residência.

Até esta sexta-feira, 12, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 10.799 pessoas. Deste total, 5.880 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 4.919 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 5.236 pessoas, sendo 1.536 idosos e 3.700 profissionais da Saúde. Enquanto não chega a sua vez, continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus