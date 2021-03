Atualização: Sete Lagoas adere ao consórcio para compra de vacinas. Câmara aprovou nesta terça

Em reunião ordinária nesta terça-feira pela manhã, a Câmara Municipal de Sete Lagoas, aprovou Projeto 155 de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município a aderir ao Consórcio para a compra de vacinas contra a Covid-19

Devido à urgência da matéria a Câmara Municipal, após a reunião ordinária realizou uma extraordinária para concluir a votação da matéria. O projeto, retorna para o Executivo para ser sancionado. O objetivo é vacinar toda a população o mais rápido possível. “Já vacinamos quase 11 mil pessoas. Mas hoje, as vacinas chegam para o governo federal e seguem o Plano Nacional de Imunização, mas estamos viabilizando outros caminhos para imunizar toda a população o quanto antes”, completou Duílio de Castro.

Em vídeo divulgado nesta terça em suas redes e do município, o prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro, fez um balanço das ações e avanços desde a publicação do primeiro decreto municipal para a contenção da Covid-19 na cidade. Nesta terça faz um ano da pandemia instaurada no município e do início das ações para conter a doença.

O prefeito fez um balanço positivo: “Faz um ano da publicação do novo decreto, fomos a primeira cidade a decretar medidas restritivas e de isolamento social. Hoje temos vacinado todo o público acima de 80 anos e iniciamos nesta terça (16) a vacinação de idosos com 78 e 79 anos. Não precisa de correria, tem vacina para todos. Vacinaremos até 17h de hoje e amanhã, são três locais. Evitemos aglomerações que ocorreram em outras etapas da vacinação. Toda estrutura está preparada”, afirmou. MATÉRIA AQUI.

Da Redação