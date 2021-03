Sind-UTE/MG se reúne com SEE/MG para buscar soluções sobre contratação e convocação para a Rede Estadual em 2021

Nesta terça-feira (16), às 14h, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) se reunirá com a SEE/MG – Secretaria de Estado de Educação para buscar soluções a respeito dos problemas generalizados com o processo de contratação e convocação para a Rede Estadual em 2021.

A reunião foi solicitada pela direção do Sindicato desde o dia 5 deste mês (veja aqui) , assim que tomou conhecimento dos graves transtornos enfrentados pela categoria com o sistema online. Nessa data, a direção estadual encaminhou à SEE/MG um ofício com pedido de reunião em caráter de urgência a fim de resolver, o mais rápido possível, a situação.

Desde o dia 5 de março, os trabalhadores e as trabalhadoras já estavam comparecendo às escolas, para assumir os cargos e o ano letivo remoto que se iniciou em 8 de março.

O Departamento Jurídico do Sind-UTE/MG recebeu centenas de relatos com os mais diversos problemas, que vão desde instabilidade do sistema, desrespeito aos critérios de tempo de serviço e primeira opção de município, incompatibilidade das vagas disponíveis e as existentes nas escolas, até alocação em municípios diferentes daquele residido e dificuldades de inserção do tempo de serviço (veja aqui).

O Sind-UTE/MG ressalta que os problemas do sistema online comprometem a efetivação da contratação e convocação dos/as profissionais, provoca angústia na categoria que busca emprego, além de trazer prejuízos para o andamento das atividades educacionais na rede pública de ensino.

O resultado da reunião será publicado no site sindutemg.org.br ainda no dia 16/3/2021. Acompanhe.

Redação com Ascom /Sind-Ute