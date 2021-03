Suspeito de tráfico de drogas é preso em Pedro Leopoldo

Na segunda-feira (15), durante patrulhamento no bairro Santa Maria em Pedro Leopoldo, a Polícia Militar recebeu informações de populares que um jovem comercializava drogas ilícitas em local público.

Diante disso, os militares deslocaram até o local informado e visualizaram um jovem sentando em um banco e que apresentou bastante nervosismo com a presença policial. Diante disso, os policiais realizaram a abordagem do suspeito e encontrou com ele 01 papelote de cocaína. Ao lado do banco onde o jovem estava sentado, também encontraram 01 bucha de maconha.

Devido ao flagrante, os militares acionaram a ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães) que ainda localizaram nas imediações 12 buchas de maconha, 1 microtubo de cocaína e 1 balança de precisão.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Com Agência Regional de Comunicação- RPM